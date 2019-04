Bruno Lage. “Depois do 2-1 disse à equipa para não se enervar"

O treinador do Benfica considera que “foi uma boa vitória” contra o Setúbal e elogia a primeira meia-hora da partida.

Em declarações à Btv, Bruno Lage lembra que chegaram “ao 2-0 e até falhámos um penálti.”

Depois “sofremos um golo e sentimos um pouco o entusiasmo do jogo. Deixámos de ter tanta atenção às transições do Vitória. O ponta de lança [Cádiz] é forte e aproveita bem os espaços para acelerar”.

Na segunda parte os encarnados voltaram a melhorar, segundo técnico, e “tivemos mais um período ótimo na segunda parte e fizemos mais dois golos. Depois podíamos gerir mais o jogo com bola, mas o Vitória nunca abdicou de pressionar.”

No final, “perdemos um pouco o controlo do jogo, quisemos aproveitar a profundidade, e depois há o penálti para o 4-2.”

O técnico acrescenta que “temos uma ambição enorme de colocar em campo o que treinamos. E isso é a procura constante do golo. Depois do 2-1 disse à equipa para não se enervar com nada e ir atrás de mais golos para deixar os três pontos connosco o mais rápido possível.”

“Aproveito para dedicar a vitória ao Fernando Ferreira [treinador dos guarda-redes], que perdeu a mãe. O grupo juntou-se e quis dedicar-lhe o triunfo. Vive-se muito o espírito de vitória, verdadeira equipa”, refere Lage.

O Benfica ganhou ao V. Setúbal por 4-2 e reassume a liderança do campeonato.