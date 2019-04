Eintracht Frankfurt perde no regresso à Bundesliga

Um golo do internacional português Gonçalo Paciência foi pouco para o Eintracht Frankfurt, que este domingo voltou a perder na Liga alemã de futebol, em casa, frente ao Augsburgo, por 3-1.

Três dias depois de ter sido derrotado pelo Benfica na Liga Europa (4-2), o cenário repetiu-se para a equipa de Frankfurt, que, reduzida a dez jogadores, sucumbiu ao adversário, este o 14.º do campeonato alemão.

O treinador austríaco Adi Hutter deu a titularidade a Gonçalo Paciência, que tinha marcado no Estádio da Luz, e o avançado português até adiantou a equipa, num cabeceamento aos 14 minutos, a bater o central contrário.

Antes do intervalo, o Eintracht viu Richter bisar para o Augsburgo, aos 31 e 45+4, e as hipóteses de virar o resultado agravaram-se com a expulsão, por segundo amarelo, de Gelson Fernandes, aos 47.

Em inferioridade, o Eintracht ainda sofreu o terceiro golo, com Gregoritsch a fazer o 3-1, aos 84 minutos.

A equipa de Frankfurt não perdia na Bundesliga desde 22 de dezembro, há 11 jornadas, e contava com seis vitórias consecutivas, com Schalke, Estugarda, Nuremberga, Fortuna Dusseldorf, Hoffenheim e Hannover.

A 29.ª jornada do campeonato alemão teve a curiosidade de dar vitórias a todas as equipas da parte superior da tabela, com exceção para Eintracht Frankfurt, que ainda assim mantém o quarto lugar, agora apenas com mais um ponto do que o Borussia Mönchengladbach.

Na quinta-feira, a equipa recebe o Benfica -- a única formação que a venceu nas provas europeias esta época -, com o objetivo de ultrapassar a derrota de 4-2 na Luz e garantir um lugar nas meias-finais da Liga Europa.

Também este domingo, o Bayern Munique recuperou a liderança na Liga alemã de futebol, ao vencer na visita ao Fortuna Dusseldorf, por 4-1, e soma 67 pontos, mais um do que o rival Borussia Dortmund, que na véspera bateu o Mainz (2-1)