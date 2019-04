Petit confirma: jogadores do Marítimo forçaram amarelo para não jogarem na Luz

O treinador do Marítimo, Petit, admite que os seus jogadores forçaram a amostragem de cartões amarelos, este domingo, no jogo frente ao Feirense, que antecede a deslocação da equipa ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, de modo a que os atletas ficassem disponíveis para os restantes jogos da Liga.

Os insulares tinham quatro jogadores em risco de falharem a visita à Luz e três viram o cartão.

"Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o FC Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores [Edgar Costa e Joel] levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais", disse Petit, no final da partida com o Feirense.

O defesa-central Zainadine também viu o cartão amarelo e também não vai defrontar o Benfica.

O Marítimo tem 33 pontos e ainda não está a salvo da despromoção.