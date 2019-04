Rui Costa é o árbitro do Benfica-Vit. Setúbal

Rui Costa é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o jogo entre Benfica e Vitória de Setúbal, deste domingo, a contar para a 29ª jornada da I Liga. O juiz da AF Porto será assitido por Tiago Costa e Pedro Ribeiro. O quatro árbitro é João Malheiro Pinto.

Vasco Santos é o videoárbitro nomeado para a partida em que os encarnados vão procurar recuperar a liderança do campeonato, depois do FC Porto ter vencido o Portimonense e se ter isolado na frente classificação. Para voltar ao primeiro posto, o Benfica tem de vencer o Vitória. O assistente do videoárbitro é Sérgio Jesus.

O jogo, quem começa às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Nuno Almeida em Braga

O Conselho de Arbitragem deu, ainda, a conhecer as restantes nomeações para os jogos deste domingo da I Liga. Nuno Almeida estará em Braga, no jogo entre a equipa de Abel Ferreira e o Tondela. Luís Ferreira é o VAR.

Hugo Miguel é o ábitro escolhido para o desafio de aflitos entre Boavista e Nacional, que terá Tiago Martins como VAR. Vítor Ferreira estará nos Barreira para apitar o Marítimo-Feirense. O VAR é Rui Oliveira. O Rio Ave-Vitória de Guimarães terá arbitragem de Manuel Oliveira e André Narciso, na Cidade do Futebol, no papel de videoárbitro.