Molinari lidera o Masters, com Tiger na luta

Francesco Molinari está na liderança do The Masters, o primeiro "Major" do ano, à entrada dos últimos 18 buracos do torneio. O italiano, grande figura da última Ryder Cup, está isolado na frente da tabela, com um agregado de 13 pancadas baixo do par, em Augusta, nos Estados Unidos.

Molinari tem uma folga de duas pancadas sobre Tiger Woods e Tiny Finau. Os dois norte-americanos partilham a segunda posição, com -11. A prestação de Tiger concentra toda a atenção mediática. Depois do seu estrondoso regresso à competição, após superação de vários problemas físicos, o golfista que tem 14 "Majors" no currículo, procura conquistar o quinto título no The Masters.

Brooks Koepka (-10) está no quarto lugar do torneio que termina este domingo.