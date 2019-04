Só dá Mercedes na Fórmula 1

A Mercedes reforçou a hegemonia no Mundial de Fórmula 1 no GP da China, ao fazer a terceira dobradinha da temporada, em outras tantas corridas. Lewis Hamilton venceu o milésimo Grande Prémio da história, ao cortar a meta, após 56 voltas, com 6,5 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa.

Bottas saiu da "pole position", mas o campeão do mundo já estava no primeiro lugar, após a primeira curva do Circuito Internacional de Xangai. Foi um domínio absoluto de Hamilton, que conquistou a segunda vitória consecutiva em 2019, depois de também ter vencido no Bahrain.

Ordem da Ferrari dá que falar

O melhor dos outros voltou a ser Vettel. O alemão da Ferrari completou o pódio, igual ao do Bahrain, mas ficou a quase 14 segundos de Hamilton. Leclerc terminou no quinto posto, mas recebeu ordem da equipa para deixar passar Vettel, logo à 11ª volta

Uma opção que Vettel entende como certa, uma vez que sentia que "era capaz de ir mais rápido do que o Charles [Leclerc]". O alemão considera, no entanto, que foi impossível acompanhar o ritmo dos Mercedes.

Max Verstapen, em Red Bull-Honda, foi o quarto classificado do GP da China.

Hamilton isola-se na frente do Mundial

Com a segunda vitória de 2019, Hamilton isola-se na frente do Mundial de Pilotos, com seis pontos de vantagem sobre Bottas, que venceu o primeiro Grande Prémio do ano, na Austrália.

Verstapen é terceiro, já a 23 pontos de Bottas e a 29 do campeão do mundo. Vettel está no quarto lugar.

A quarta corrida da época acontece a 28 de abril, no Azerbaijão.