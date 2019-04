Chuva e mau tempo em Moçambique assustam, um mês depois do ciclone

Anastácia José, 38 anos, mãe de sete filhos, tem pavor da chuva que começa a cair e das nuvens carregadas que cobrem seu bairro, exatamente um mês depois do ciclone Idai ter desalojado sua família num subúrbio de Chimoio, Manica, centro de Moçambique.

"A chuva do ciclone veio também assim", lembra Anastácia José, apontando para o este, o sentido da entrada do ciclone para o continente, que deixou devastadas as províncias do centro de Moçambique, com os piores danos na cidade da Beira.

Viveu durante 21 dias, primeiro em salas de aulas e depois em tendas, num centro de abrigo no bairro Trangapasso, nos arredores de Chimoio, até o lugar ser desativado pelo governo, quando regressou a casa, reconstruída com novos blocos de argila, o mesmo material que se dissolveu com as águas das chuvas, desabando sua única habitação.

O "meu receio é que a chuva estrague os blocos antes de eu levantar as paredes desabadas" revela à Lusa Anastácia José, sobre o medo do mau tempo que se forma, o primeiro a atingir Chimoio desde a passagem do ciclone Idai a 14 de março.

Um outro sobrevivente do ciclone, Marcelino Fopenze, olha também para a chuva que cobre Chimoio, com a mesma incerteza sobre o que pode vir acontecer com as meias paredes da sua casa, agora em reconstrução.

"Enquanto estava no centro de acolhimento já batia blocos. Minha casa já esta formada, e mais algumas fiadas chego a cobertura" diz à Lusa Marcelino Fopenze

"Agora a coisa que menos preciso é chuva, porque enquanto eu não cobrir, será um trabalho em vão", explica.

Fopenze, a semelhança de vários desalojados do ciclone Idai em Chimoio regressaram aos bairros de origem, para reorganizar a vida e muitos estão a recorrer ao mesmo material precário – blocos de argila, estacas e plásticos – para construir em solos arenosos e de barro, os mais fustigados pelas chuvas.

"Viver no centro já não era viável. Era preciso se movimentar em 'biscates' para garantir a sobrevivência da família" disse à Lusa Paulo Mariano, outro sobrevivente, adiantando que "não existe outra opção, que construir tudo como antes, nos mesmos terrenos, porque faltam recursos para melhorar".