Benfica 4-2 V. Setúbal

Águia voa para a liderança

14 abr, 2019 - 18:47 • Carlos Calaveiras

Encarnados entraram a ganhar com um golo no primeiro minuto e confirmaram o triunfo com mais três golos e a liderança no campeonato contra um Setúbal que nunca se entregou. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt e veja os golos.