Inácio. “Sporting foi humilde e baixou as linhas"

O treinador do D. Aves considera, em declarações à Sporttv, que o Sporting teve mérito, destaque a humildade dos leões na segunda parte e deixa críticas a Artur Soares Dias por não ter expulsado jogador dos leões.

Sporting eficaz

O Sporting teve mérito principalmente na segunda parte, em que recuou as linhas. O Aves fez uma boa segunda parte. Circulou, cruzou, tentou o golo e o Sporting, que estava em vantagem numérica, foi humilde e baixou as linhas. Soube conquistar um terceiro golo, mas penso que só teve dois remates perigosos. A eficácia esteve presente e o Sporting acaba por ganhar. O jogo tem as suas histórias e dou os parabéns ao Sporting.

Críticas ao VAR

Há um lance que penso que está a passar em claro do Doumbia sobre o Luquinhas. Não deve haver problemas de expulsar 2 ou 3 e o Doumbia devia ter ido para a rua. Podia ter partido a perna ao Luquinhas. O VAR devia ter intervido. Eu lamento esse lance. De resto, foi um jogo emotivo, bem jogado, em que houve alternância de domínio na primeira parte e domínio quase total do Aves na segunda.

Meta dos 36 pontos

Acredito que sim, com 36 pode dar a folga de não esperarmos pela última jornada. Mas o que eu acho é que a segunda volta do Aves tem sido brilhante. Hoje tive de mudar a estratégia porque o Baldé não podia jogar. Só tinha o Milos e sabia que ele não podia jogar os 90 minutos. Para além disso, entrou o Abdoulaye, um ponta de lança de 20 anos, e o Rúben, de 21. Esta e a realidade do Aves. Os jogadores hoje deram tudo e quando dão tudo, não posso criticar.

O Sporting venceu 3-1 na vila das Aves.