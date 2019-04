Barzagli anuncia adeus ao futebol no final da temporada

Andrea Barzagli, defesa central da Juventus, anunciou que se vai reformar no final da temporada. Prestes a fazer 38 anos, o experiente jogador italiano anunciou a decisão:

"Pensei muito no meu futuro, e o momento de parar chegou esta época. Decidi parar de jogar em junho", disse no final da partida contra a SPAL, jogo que a Juventus perdeu por 2-1 e adiou a festa do título.

Barzagli está na Juventus desde 2010/2011, e soma sete campeonatos da Serie A, prestes a carimbar o oitavo. Aos títulos de campeão, o italiano junta ainda três supertaças, quatro taças e uma Bundesliga, conquistada em 2010 com o Wolfsburgo. Barzagli representou ainda o Ascoli, Chievo e Palermo.

O currículo de Barzagli ao serviço da seleção italiana não é menos impressionante. Depois de conquistar o Europeu sub-21, em 2004, conquistou também o Mundial 2006, na Alemanha. No total, somou 73 internacionalizações.