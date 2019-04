Barcelona empata em Huesca na ressaca europeia

O Barcelona empatou, este sábado, a zero no terreno do Huesca, na jornada imediatamente a seguir à vitória na Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Suárez, Messi, Pique, Raquitic, Coutinho. Todos de fora das escolhas de Valverde para esta partida, que poupa o máximo possível para o jogo frente ao Manchester United, para a segunda mão dos "quartos" da Liga dos Campeões.

O Barcelona alinhou de início com Ter Stegen, Umtiti, Murillo, Tobido, Vidal, Puig, Aleña, Malcom, Wague, Dembele e Boateng. Um onze irreconhecível para aquele que é, habitualmente, as escolhas do Barcelona na máxima força. Nélson Semedo não saiu do banco.

Apesar do empate, o Barcelona continua a liderar a La Liga confortavelmente, com 74 pontos, mais nove do que o Atlético de Madrid, que segue em segundo lugar.

Griezmann e Morata encurtam distância

O Atlético de Madrid ainda sonha com o título e aproveitou o empate do Barcelona frente ao Huesca para encurtar para nove os pontos de diferença para o topo da tabela.

Os "colchoneros" receberam, no Wanda Metropolitano, o Celta de Vigo, e venceram por 2-0, com golos de Antoine Griezmann e Alvaro Morata.