Dortmund vence Mainz e regressa à liderança da Bundesliga

O Dortmund recebeu e venceu, este sábado, o Mainz, por 2-1, resultado que vale a subida, à condição, ao topo da Bundesliga.

A equipa de Lucian Favre conseguiu os três pontos à boleia da nova coqueluche inglesa da equipa, Jadon Sancho, que bisou na partida, com tentos certeiros aos 17 e 24 minutos. Gotze e Delaney assistiram o jovem de 19 anos. Quaison reduziu aos 83 minutos para a equipa do Mainz.

Sancho chegou aos duplo dígitos em golos e assistências na Bundesliga, soma agora 10 golos e 16 assistências em 29 jogos disputados na Bundesliga. Raphael Guerreiro, lesionado, falhou a partida.

Com este resultado, o Dortmund voltou à liderança da Bundesliga, mas espera o resultado do Bayern, que, se vencer, volta ao topo. A equipa de Renato Sanches desloca-se ao terreno do Dusseldorf, no domingo.