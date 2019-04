Contas no Revolut são para declarar no IRS ou não? Fisco pede ajuda ao Banco de Portugal

A entrega do IRS de 2018 começou no passado dia 1 de abril e, desde logo, suscitou uma dúvida entre os contribuintes: quem tem conta no Revolut ou noutros bancos digitais estrangeiros, como o N26, precisa de juntar essa informação à sua declaração de IRS?

A confusão instalou-se e, num primeiro momento, o Ministério das Finanças informou os portugueses de que teriam de declarar as contas em bancos cibernéticos, à semelhança do que já é exigido a quem tenha contas bancárias no estrangeiro.

Dias depois, a Autoridade Tributária e Aduaneira voltava atrás e pedia aos contribuintes que esperassem para entregar as suas declarações de IRS, enquanto avaliava a necessidade - ou não - de se declarar essas contas.

No âmbito dessa avaliação, as Finanças terão entretanto pedido ao Banco de Portugal um parecer sobre o assunto, avança o "Dinheiro Vivo" este sábado.

De acordo com o jornal online, ainda não há prazos para a conclusão da análise, a qual dependerá da resposta do BdP. O que se sabe é que o fisco quer ter a certeza de que a informação que vai enviar aos contribuintes é a correta - e a final.

Ainda segundo o mesmo jornal, a avaliação que está a ser feita prende-se apenas com o número de conta bancária em bancos digitais, não envolvendo os saldos de cada utilizador nas respetivas contas.