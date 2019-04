Folha satisfeito com a exibição frente ao FC Porto, não com o resultado

António Folha, treinador do Portimonense, acredita que a derrota por 3-0 frente ao FC Porto é um resultado demasiado pesado para aquilo que foi a exibição da sua equipa. Em declarações na "flash" da Sport TV, o técnico do clube algarvio mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores:

"Acho que não fizemos um jogo para o resultado ser tão penalizador. A equipa esteve bem e disputou o jogo até ao segundo golo do FC Porto. Estou contente com os jogadores, não tivemos tantas oportunidades como habitual, porque o Porto defende muito bem, mas fico contente com a exibição", começou por dizer.

Folha diz que a equipa "vai continuar na luta para as cinco finais que sobram", e garante que a motivação da equipa não está em queda, após quatro jogos consecutivos sem vencer. "Confiamos no dia-a-dia, continuar a trabalhar, queremos dar a volta a esta situação. Vamos conseguir os nossos objetivos no final da época".

Já fora da luta por um lugar de qualificação europeia, o Portimonense é 10º com 32 pontos, apenas cinco da linha de águias, mas Folha não se mostra demasiado preocupado com o perigo da descida. "Todas as equipas na luta pela manutenção estão preocupadas, mas acho que há seis ou sete equipas que gostariam de trocar connosco na tabela".