Sérgio satisfeito por anular um "Portimonense com muita qualidade individual"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com a vitória por 3-0 no terreno do Portimonense e com a exibição dos seu jogadores. Em declarações à Sport TV, no final do jogo, Conceição recordou que o Portimonense venceu, em casa, equipas como o Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães:

"Somámos três pontos e estamos contentes com isso. Foi uma exibição dentro do que esperavamos. Um Portimonense com muita qualidade individual, que cria muitos problemas ofensivamente. Venceram aqui ao Vitória de Guimarães, Sporting e Benfica. Acho que não permitimos aquilo que são as suas virtudes ofensivas", começou por dizer.

O técnico dos dragões elogiou a organização da sua equipa, condição "fundamental" para a vitória sem golos sofridos: "Fomos uma equipa organizada. Não é tudo na raça ou no grito, como ouço dizer sobre nós. A organização é fundamental, com uma boa ocupação dos espaços para que a equipa não sofra".

Sobre as alterações no onze inicial, com os regressos à titularidade de Pepe, Manafá, Herrera e Brahimi, Conceição garante que não fez qualquer rotação e jogou com o melhor onze possível: "Foi o melhor onze para ganhar o jogo. O Pepe não jogou em Liverpool porque estava castigado, tal como o Herrera, Manafá não estava inscrito. Tinha o grupo quase todo disponível e usei os que achei melhor".

Foco não está no Benfica

O FC Porto voltou a subir, à condição, à liderança do campeonato, esperando um deslize do Benfica no domingo, frente ao Vitória de Setúbal. Conceição diz que o foco está no FC Porto e deixa as contas do título para maio: "Não pensamos no Benfica, só no nosso trajeto. Há um espirito fantástico no balneário e olhamos para nos, queremos fazer os nossos pontos e em maio faremos as contas".

Sobre a próxima partida, para a Liga dos Campeões, Sérgio reforçou a confiança para dar a volta à eliminatória, depois da derrota por 2-0 em Liverpool. "A nossa Liga dos Campeões é ser campeão na liga, isto é que importa. Sabemos que vai ser dificil o Liverpool, mas estamos confiantes para esse jogo".