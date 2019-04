Benfica iguala Sporting na decisão do título de voleibol

O Benfica venceu o Sporting por 3-0 e empatou a final do campeonato de voleibol. Os encarnados ganharam no Pavilhão da Luz com os parciais 25-20, 25-19 e 25-20.

No primeiro jogo da final, no Pavilhão João Rocha, os leões tinham ganho 3-0.

O terceiro jogo da final joga-se no sábado, dia 20 de abril, de novo na Luz. O Sporting é o campeão em título e o Benfica foi a melhor equipa na fase regular, esta temporada. O título de voleibol decide-se à melhor de cinco jogo.

Com o empate no segundo encontro já há a certeza de que haverá, pelo menos, quatro jogos. O próximo é na Luz, o quarto é em Alvalade. Caso haja necessidade de um quinto desafio a partida será na casa do Benfica.