Colisão entre carro e motociclo provoca um morto e um ferido em Montemor-o-Velho

Uma pessoa morreu este sábado no concelho de Montemor-o-Velho na sequência de uma colisão entre um automóvel e um ciclomotor, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Do acidente, que ocorreu no lugar da Mata, freguesia de Arazede, pouco antes das 16h00, resultou ainda um ferido ligeiro, adiantou fonte do CDOS à agência Lusa.

Estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, GNR e INEM, além de uma equipa de socorro do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com uma viatura médica de emergência.