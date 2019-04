Arábia Saudita. Rui Vitória perde e cai para segundo

O Al Nassr, de Rui Vitória, foi derrotado em casa (3-2) e perdeu a liderança do campeonato saudita.

Em destaque esteve Aleksandar Prijovic, que já tinha marcado ao Benfica pelo PAOK, e este sábado fez dois golos do Al Ittihad.

Na segunda parte, a equipa de Vitória reagiu e Hamdallah também bisou.

O golo decisivo acabou por sorrir aos visitantes, ao minuto 88, através de Fahad Al Muwallad.

Com esta derrota, o Al Nassr cai para o segundo lugar, voltando a ser ultrapassado pelo Al Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus.

A três jornadas do fim do campeonato, o Al Hilal soma 63 pontos, contra 61 do Al Nassr.