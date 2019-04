Mestre assume liderança do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela

O português Daniel Mestre (W52-FC Porto) subiu à liderança do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela em bicicleta, após vencer a segunda etapa, que ligou Manteigas ao Fundão.

Mestre cumpriu os 197,5 quilómetros da tirada em 4:58.47 horas, o mesmo tempo do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) e do colombiano Edwin Ávila (Israel Cycling Academy), anterior líder.

Na geral, Mestre subiu à liderança, com quatro segundos de avanço sobre Ávila e oito sobre García de Mateos.

No domingo, disputa-se a terceira e última etapa, entre Celorico da Beira e Covilhã, num percurso de 177,4 quilómetros, com passagem pela Torre (contagem de primeira categoria) e a com a meta a coincidir com uma contagem de terceira.