Basquetebol. Sul vence All-Star

A equipa do Sul ganhou a 20.ª edição do jogo “All-Star” da Liga portuguesa de basquetebol, derrotando o Norte por 126-108 em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Albufeira.

As duas “seleções” têm agora 10 vitórias cada. O jogo deste sábado teve recorde de pontos.

No primeiro período, o Sul ganhava por 30-18. O segundo período foi mais equilibrado (o parcial foi de 35-35) e por isso o jogo chegou ao intervalo 65-53.

Na segunda parte o último quarto começou com 96-81 no marcador, mas a opção do Norte de (quase) só lançar de três pontos penalizou a evolução do marcador, acabando o Sul por sair vencedor (126-108).