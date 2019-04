Tiger na luta pelo Masters

Tiger Woods está na luta pela vitória do Masters, em Augusta, nos Estados Unidos. Depois dos dois primeiros dias de competição, o antigo número um do mundo está a uma pancada dos cinco líderes. Oosthuizen, Jason Day, Francesco Molinari, Adam Scott e Brooks Koepka, o único norte-americano no grupo da frente, lideram com -7.

Woods surge no sexto posto, empatado com Dustin Johnson, Xander Schauffele e Justin Harding, com seis pancadas abaixo do par.

Entre os jogadores que falharam o "cut", destaque para o número um do mundo, Justin Rose, e para Sergio Garcia. As duas voltas finais do Masters prometem muita emoção em Augusta.