I Liga

FC Porto vence em Portimão e volta a colocar pressão no Benfica

13 abr, 2019 - 16:30 • Eduardo Soares da Silva

Brahimi, Marega e Herrera marcaram os golos da vitória do FC Porto no terreno do Portimonense. Dragões conseguem aquilo que Braga, Benfica e Sporting não conseguiram fazer em Portimão. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.