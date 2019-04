D. Aves 1-3 Sporting

É Bruno Fernandes e mais nove

13 abr, 2019 - 19:20 • Carlos Calaveiras

Sétima vitória consecutiva dos leões e outra vez com o capitão em destaque. Os leões ficaram com 10 logo aos 5 minutos. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt e veja os golos.