Abel quer "cumprir obrigação" e voltar às vitórias contra o Tondela

Abel Ferreira, treinador do Braga, diz que a equipa arsenalista quer voltar às vitórias frente ao Tondela, depois de três jogos consecutivos sem conseguir vencer. Em conferência de imprensa, Abel não esconde o mau momento da equipa, e destaca a "obrigação" de vencer, em casa, o Tondela:

"Não podemos esconder que não estamos num bom momento e temos de dar uma resposta. Estes jogadores têm tido caráter nestes momentos, que têm sido poucos, estamos preparados e temos a obrigação de ganhar. Queremos juntar mais três pontos aos que temos", começou por dizer.

A equipa do Tondela, orientada por Pepa, mereceu elogios do técnico do Braga, e reitera a determinação que a sua equipa precisa para conquistar os três pontos. "É uma equipa muito bem organizada. Todos temos acompanhado o percurso do Tondela, que cria dificuldades às equipas grandes, que faz boas transições, com Tomané no apoio e Murillo na profundidade, e espera-nos uma equipa que vai forçar o nosso erro. Temos de entrar determinados".

Abel aponta todas as armas para o terceiro lugar, atualmente ocupado pelo Sporting, três pontos à frente do Braga. A equipa de Abel Ferreira já esteve sete pontos à frente do Sporting, mas deixou-se ultrapassar. O técnico dos arsenalistas diz que a equipa não vai desistir até ao final da temporada:

"Queremos dar uma resposta para continuar esta luta pelo terceiro lugar. Foi um pouco demérito nosso e um pouco mérito do Sporting. O futebol é ter a capacidade de manter o equilíbrio, perceber que temos de fazer mais e melhor. Temos que assumir que os resultados não foram condizentes com as exibições, mas há um equilíbrio nisso: o Sporting melhorou e a nós faltou-nos alguma felicidade com outros fatores que não controlamos. É continuar a acreditar".

Rumores de Jorge Jesus não afetam

O conceituado treinador português Jorge Jesus foi associado a um eventual regresso ao Braga no final da temporada. Questionado sobre o tema, Abel Ferreira diz que vai manter o seu caráter.

"Agradeço todos os dias quando me levanto. Para mim, ter sucesso é levantar troféus e lutar por eles. É gostar de mim, gostar do que faço e, sobretudo, de como faço. Isso aí vou manter: caráter, respeito, humildade e qualidade, modéstia à parte, esta equipa tem e o seu treinador também".

O Braga-Tondela arranca este domingo, às 17h30, no Estádio Municipal de Braga.