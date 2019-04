Durão Barroso garante que nunca recebeu qualquer pressão da EDP

Leia também:

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso assegurou este sábado que nunca recebeu "qualquer pressão da EDP", nomeadamente na altura da sua governação em que foram desenhados os CMEC – Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual.

Esta posição é defendida numa das 23 respostas que Durão Barroso deu, por escrito, à comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, sendo o único antigo chefe de executivo que, até ao momento, respondeu às perguntas dos deputados.

"Nunca recebi qualquer 'pressão' da EDP durante esse ou outro período", assegurou.

Na pergunta 14, os deputados da comissão de inquérito perguntam ao antigo chefe do executivo se "alguma vez foi pressionado pela EDP durante o período de construção da legislação dos CMEC".

Já sobre as declarações de João Talone, antigo presidente da elétrica, que mesma comissão de inquérito disse que a "EDP esteve fortemente envolvida" no desenho dos CMEC, Durão Barroso considerou ser normal.

"Parece-me absolutamente normal (o contrário é que seria de estranhar) o envolvimento nesse processo de todos os principais 'players', sobretudo aqueles diretamente ligados ao interesse do Estado", defendeu.

Instado a fazer um balanço sobre os CMEC, o antigo primeiro-ministro deixou claro que "seria imprudente" fazê-lo, afirmando não estar em condições de se pronunciar sobre qualquer estimativa de custos.

"Trata-se de matéria em que não pretendo ter qualquer 'expertise' técnica e a qual não segui suficientemente para além, claro está, do papel (que plenamente assumo) que nela tive como primeiro-ministro, definindo as orientações políticas gerais, as quais estou seguro terem sido as adequadas do ponto de vista do interesse nacional", destacou.

Durão acrescenta que o interesse público foi "devidamente e escrupulosamente salvaguardado" em toda esta situação.

"O princípio subjacente a todo o trabalho então desenvolvido pelo Governo neste âmbito foi o de garantir a neutralidade financeira na transição dos CAE [Contratos de Aquisição de Energia] para os CMEC de modo a que os produtores não auferissem benefícios adicionais. E a posição adotada pelo meu Governo viria a ser validada pela Comissão Europeia, que concluiu pela inexistência de ajudas de Estado", garantiu.

Segundo o antigo primeiro-ministro social-democrata, "o interesse público foi, pois, devidamente e escrupulosamente salvaguardado pelas orientações e medidas tomadas" pelo seu governo.

"Coisa diferente, sobre a qual não tenho elementos para me pronunciar, é avaliar as consequências do modo da posterior implementação e alterações do regime definido", justificou.

O governo que liderou, segundo Durão Barroso, "notificou a Comissão Europeia da legislação em preparação e naturalmente terá havido consultas e esclarecimentos nesse processo", mas, garante, que nele não teve qualquer intervenção.