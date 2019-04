Juventus perde em Ferrara e adia festa do título

A Juventus perdeu, este sábado, frente ao SPAL, em Ferrara, e perdeu a possibilidade de se sagrar campeã italiana.

A tarde poderia ser de festa para "Vecchia Signora", que apenas precisava de um empate para conquistar o oitavo título consecutivo, e o jogo começou de feição para a Juventus, com um golo de Moise Kean, aos 30 minutos de jogo, com assistência de João Cancelo.

A segunda parte trouxe a ofensiva da SPAL, que marcou dois golos e estragou a festa à Juventus. Bonifazi e Floccari apontaram os golos da SPAL, que se traduziram numa vitória importante na luta pela manutenção.

Cristiano Ronaldo ficou de fora da convocatória, por poupança de Massimilliano Allegri. O português voltou de lesão frente ao Ajax, depois de duas semanas parado devido a uma lesão muscular contraída ao serviço da seleção.

A Juventus soma os mesmos 84 pontos, mais 20 pontos do que o Nápoles, segundo classificado. Se a formação napolitana não vencer o Chievo, no domingo, a equipa de Allegri sagra-se campeã no sofá.