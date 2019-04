Bruno Genesio não será o treinador do Lyon na próxima temporada, anunciou o técnico francês de 52 anos em conferência de imprensa.

O técnico tem estado sob grandes críticas após os maus resultados recentes da equipa. O Lyon perdeu na sexta-feira frente ao Nantes, a terceira derrota consecutiva, e o técnico anunciou que vai deixar o clube no final da temporada, quando o atual contrato expirar:

"Quero que a equipa evolua no clima mais sereno. Desde há algum tempo que enfrento um ambiente muito negativo, para não dizer mais, e acho que posso ser um grande travão à equipa. Conversei com a direção e informei que não queria continuar na próxima temporada", disse, em conferência de imprensa.

O Lyon é terceiro classificado da Ligue 1, a 25 pontos do líder isolado PSG, e a cinco do segundo classificado, o Lille. Genesio está no Lyon desde 2007. Orientou a equipa B até 2010, foi adjunto da equipa principal até 2015 e assumiu o cargo a meio da temporada 2015/16, após a saída de Hubert Fournier.