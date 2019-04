Bottas conquista a primeira "pole position" da temporada na China

Valtteri Bottas vai partir da "pole position" no Grande Prémio da China, que decorre na manhã de domingo, em Shanghai. O piloto da Mercedes conquistou a primeira "pole" da temporada, ao conseguir a volta mais rápida na qualificação, 1:31.547, com o colega de equipa Hamilton apenas 0.023s mais lento.

O finlandês de 29 anos está em grande destaque neste arranque de temporada. Bottas é líder da classificação geral, depois de ter vencido o Grande Prémio da Austrália, na abertura do campeonato, e ter terminado no segundo lugar o Grande Prémio do Bahrain. Bottas soma 44 pontos, mais um do que Hamilton, que venceu no Bahrain e foi segundo na Austrália. A volta mais rápida em Melbourne faz a diferença no ponto que dá a liderança a Bottas.

Na formação inicial para a corrida deste domingo, os dois Ferraris partem na segunda linha, imediatamente atrás da dupla da Mercedes. Vettel parte da terceira posição, e Charles Leclerc do quarto lugar, depois de ter conquistado a "pole" no Bahrain, e ter visto fugir a vitória devido a um problema mecânico nas últimas voltas.

Os dois Red Bulls ocupam o quinto e sexto lugar da grelha de partida. Max Verstappen partirá da quinta posição, seguido do colega de equipa Pierre Gasly. Os dois Renaults, Ricciardo e Hulkenberg, partem da sétima e oitava posição. Magnussen e Grosjean, da Haas, fecham os dois últimos lugares dos dez primeiros nba grelha de partida.

Raikkonen, experiente piloto que trocou a Ferrari pela Alfa Romeo neste temporada, partirá da 13ª posição. Lando Norris e Carlos Sainz, da McLaren, estiveram em bom plano nos treinos livres, sempre dentro dos dez primeiros, vão partir da 14ª e 15ª posição, respetivamente.

O Grande Prémio da China, o terceiro da temporada, arranca este domingo, às 7h00.