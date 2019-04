Queta candidata-se ao draft e poderá ser o primeiro português na NBA

O português Neemias Queta anunciou, na madrugada deste sábado, que estará elegível para ser escolhido no "draft" da NBA de 2019, e poderá tornar-se o primeiro português a alinhar na principal liga de basquetebol mundial.

Aos 19 anos, "Quetão" está a destacar-se na sua primeira temporada no basquetebol norte-americano, ao serviço dos Utah State Aggies. O poste, de 2,11 metros de altura, passou pela formação do Barreirense e também do Benfica, antes de rumar aos Estados Unidos da América.

Depois de muita antecipação, o português decidiu avançar para o draft, após a caminhada histórica dos Aggies no campeonato, em que a equipa venceu a fase regular de Mountain West e marcou presença no "March Madness".

Nas redes sociais, o português anunciou que vai tentar a sua sorte no "draft" desta temporada, que decorre no dia 20 de junho. "Após discutir com a minha família e staff técnico, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declaro-me elegível para o Draft de 2019".

Caso não seja escolhido, Queta poderá voltar aos Aggies para uma segunda temporada na equipa. O português deixou ainda um agradecimento especial a quem o ajudou a ter um primeiro ano nos EUA tão bem sucedido.

"Quero agradecer a todos por aquele que foi o ano mais extraordinário da minha vida. Ao vir de Portugal para Utah como um jovem de apenas 19 anos, nunca esperei todos os acontecimentos extraordinários que aconteceram neste último ano. De ganhar a conferência até chegar ao torneio da NCAA e construir ligações para a vida. Adorei cada minuto", rematou