Bruno Lage fala de um "jogo especial" contra o Vitória de Setúbal

Bruno Lage, treinador do Benfica, diz que a partida frente ao Vitória de Setúbal terá um sentimento especial, dado que foi o clube onde o atual técnico encarnado começou a carreira, em 1997. Em conferência de imprensa, Lage fez a antevisão da partida:

"É um jogo especial para mim porque, como sabem sou de Setúbal, e foi no Vitória que comecei a minha carreira enquanto treinador adjunto dos juvenis e, por isso, é especial defrontar a equipa do Vitória. Trata-se de mais uma final que temos para disputar e temos de estar ao nosso melhor nível porque é uma equipa com uma excelente organização, que joga compacta, não sofre muitos golos e tem nos três homens da frente um verdadeiro perigo porque criam oportunidades e fazem golos".

O treinador do Benfica alerta que a equipa sadina tem somado vários pontos fora de casa, e volta a destacar que a sua equipa tem de estar no topo de forma para conseguir vencer os três pontos: "Têm feito fora de portas resultados muito interessantes, sobretudo nos jogos mais recentes, e conquistaram alguns pontos que os deixam mais perto do objetivo que é a manutenção. Temos de estar no nosso melhor para conquistar os três pontos, que é o mais importante nesta altura".

Questionado sobre os erros da defensiva, que têm custado alguns golos nas últimas partidas do Benfica. Sobre o primeiro golo do Eintracht Frankfurt, fruto de um erro de Fejsa, Lage diz que está satisfeito com todos os jogadores e encara os erros com normalidade.

"Estou muito satisfeito com o Samaris, mas também estou com o Fejsa, com o Florentino e com o Gabriel. Nós vemos sempre o lado mais positivo da prestação de cada um e não os erros. Porque os erros fazem parte do jogo. Errámos mais dentro de campo do que acertámos. Não crucificámos ninguém, mas valorizámos as ações positivas tanto individual como coletivamente".

O Benfica-Vitória de Setúbal está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.