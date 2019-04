Newcastle vence Leicester

O Newcastle regressou às vitórias na liga inglesa de futebol e afastou-se dos lugares de descida, ao vencer por 1-0 na visita a Leicester, na 34.ª jornada, graças a um tento do espanhol Ayoze Pérez.

O avançado anotou o único golo da partida aos 32 minutos, antecipando-se, de cabeça, ao central Wes Morgan, depois de um cruzamento de Matt Ritchie.

Os magpies, que vinham de três jogos sem vencer na Premier League, subiram, provisoriamente, ao 13.º lugar, com 38 pontos, embora tenham mais dois jogos disputados do que o Southampton (33 pontos) e mais três do que o Brighton (33), as duas equipas que estão imediatamente acima da linha de água.

Já o Leicester, que teve o português Ricardo Pereira a tempo inteiro na lateral-direita, viu chegar ao fim uma série de quatro triunfos seguidos.

Os foxes, que estão em sétimo lugar, com 47 pontos, vinham em crescendo na prova e podem agora ser ultrapassados por Wolverhampton (47), Everton (46) e Watford (46).