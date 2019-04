O Lyon, de Anthony Lopes, perdeu 2-1 em Nantes e pode atrasar-se na luta pelo segundo lugar da Liga francesa.

Os golos do Nantes foram apontados por Kalifa Coulibaly e Anthony Limbombe. Já os visitantes ainda descontaram por Terrier.

No outro jogo do dia, o Dijon empatou a zero com o Amiens.

O campeonato francês é liderado pelo PSG que tem mais 20 pontos que o Lille e pode ser campeão já este fim de semana.