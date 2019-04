Capitão do Ajax diz que adversário mais difícil da temporada foi o Benfica

O capitão do Ajax considera que “o adversário mais difícil [da temporada] foi o Benfica”.

Matthijs de Ligt reconhece que na altura em que defrontaram os encarnados, o Ajax “não estava tão forte como está agora e alguns dos nossos jogadores cresceram muito depois desses dois jogos”.

O Ajax venceu o Benfica por 1-0 em Amesterdão e empatou no estádio da Luz na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em declarações ao jornal NU, o capitão do Ajax refere que “frente à Juventus vamos ter de dar outro passo, mas primeiro temos o jogo com o Excelsior”.

“Criámos várias oportunidades, contra uma equipa de topo como a Juventus, mas o resultado não é fantástico. Ainda assim é melhor do que no jogo em casa com o Real, que depois conseguimos inverter [o Ajax perdeu em casa por 2-1, mas depois foi ao Bernabéu vencer por 4-1]”, afirmou.

A equipa holandesa já defrontou Bayern Munique, AEK, Real Madrid e Juventus, para além do Benfica.