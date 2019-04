Autogolo afunda Braga B em zona de despromoção

O Braga B perdeu, esta sexta-feira, por 1-0, em casa, frente ao Cova da Piedade, e está mais longe de alcançar um lugar de manutenção na II Liga.

A equipa de Rui Santos entrou mal na partida, com o autogolo do defesa central Bruno Wilson, aos 12 minutos de jogo, resultado que se manteve até ao final do jogo.

Com este resultado, o Braga B perdeu a oportunidade de sair da zona de despromoção, à condição, e pode ver os maiores rivais na luta pela manutenção fugir. A formação minhota ocupa o 17º e penúltimo posto da II Liga, com 30 pontos, apenas à frente do Vitória de Guimarães B, com 27 pontos.

Já o Cova da Piedade, liderado por Miguel Leal, continua a dar passos de gigante rumo à manutenção. A segunda vitória consecutiva valeu a subida ao 9º posto da II Liga, à condição, com 37 pontos, os mesmo que o Covilhã, 8º.