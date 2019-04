Premier League

Bernardo Silva perde o prémio de melhor jogador do mês para Sadio Mané

12 abr, 2019 - 17:05 • Redação

Avançado do Liverpool foi eleito o melhor do mês da Premier League, com três golos apontados em quatro jogos disputados. O vencedor é escolhido através de uma votação pública no website da Premier League, combinado com os votos dos capitães das 20 equipas e um painel de especialistas.