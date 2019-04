Feirense quer vencer o Marítimo como "dínamo para o que resta do campeonato"

O Feirense quer vencer no Estádio dos Barreiros, casa do Marítimo, como motivação para o que resta no campeonato. Em conferência de imprensa, o treinador Filipe Martins diz que a equipa merece uma vitória, pelo que tem feito nas últimas partidas.

"Temos vindo a melhorar de jogo para jogo. Claramente que a vitória já podia ter aparecido e os jogadores já a merecem há algum tempo. Eles têm feito tudo para que isso aconteça. Temos de continuar o nosso caminho e procurar a primeira vitória da nossa era, acreditando que ela será um dínamo para o que resta do campeonato. Uma vitória pode ser o primeiro passo para uma metamorfose desta equipa. Mas para isso temos que alcançar essa vitória e rapidamente", disse, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube fogaceiro.

Filipe Martins, de 40 anos, continua à procura da sua primeira vitória na I Liga, depois de sete derrotas e um empate. O técnico do Feirense diz que a equipa está preparada para um Marítimo de pressão alta e à procura de marcar cedo no jogo:

"Temos de estar preparados para uma pressão muito forte do nosso adversário.Vão querer entrar muito fortes no jogo. Essa é uma caraterística do Marítimo, principalmente nos jogos em casa. Vão tentar marcar cedo e nós temos de entrar rapidamente no ritmo de jogo. Estamos cientes do que vamos encontrar e temos de ser competentes para corresponder a essas adversidades que nos vão tentar colocar e, acima de tudo, queremos também impor o nosso jogo", disse.

Baixas de peso representam oportunidades

Babanco e Tiago Silva são baixas de peso do Feirense, por terem visto o quinto e nono amarelo no campeonato, respetivamente. O treinador reconhece a importância dos jogadores, mas espera que os jogadores que entrem no onze aproveitem a oportunidade, tal como vez Bruno Nascimento contra o Benfica, que substituiu o castigado Flávio Ramos.

"São dois jogadores importantes na nossa estratégia, são dois capitães, mas o futebol, muitas vezes, faz-se de oportunidades. Há dois jogadores que vão entrar na equipa e terão de fazer pela vida para aproveitar a oportunidade. Na semana passada, aconteceu o mesmo com o Bruno Nascimento. Já estava à espera de uma oportunidade há algum tempo e correspondeu às expectativas da equipa técnica", rematou.

O Marítimo-Feirense está marcado para domingo, às 15h00, no Estádio dos Barreiros.