Félix e o "hat-trick" contra o Eintracht Frankfurt. "Uma noite para mais tarde recordar"

"Uma noite para mais tarde recordar". É assim que João Félix define a sua exibição contra o Eintracht Frankfurt, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, jogo em que apontou três golos e uma assistência, na vitória caseira por 4-2 contra o clube alemão.

"Um 'hattrick' na Liga Europa é muito raro acontecer e tive a felicidade de o conseguir. É uma noite para mais tarde recordar, mas já estou agora a pensar no próximo jogo", disse o jovem do Benfica, aos microfones da UEFA.

Questionado sobre o seu elevado grau de confiança dentro de campo, apesar de ter apenas 19 anos, Félix deixou um agradecimento aos companheiros de balneário e à equipa técnica. "A confiança ganha-se com o jogo. Estando lá dentro de campo, uns ganham mais rápido do que os outros, mas com a ajuda dos meus colegas e de todo o staff, consigo estar descontraido dentro de campo, o que me ajuda a fazer golos".

Félix apontou três golos e uma assistência na vitória por 4-2 contra o Eintracht Frankfurt, no Estádio da Luz. O avançado encarnado reconhece que a missão foi facilitada pela expulsão do lado da equipa alemã, e antecipa mais uma boa exibição na segunda mão.

"Foi um bom jogo, tivemos a felicidade de estar a jogar contra menos um desde cedo. Claro que na Alemanha vai ser difícil, mas trabalhando e fazendo o que o 'mister' nos pede, podemos fazer sempre grandes exibições", rematou.

A fantástica exibição valeu o prémio de melhor jogador da semana da Liga Europa. A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, dia 18 de abril, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.