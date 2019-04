Mais de 80 quilos. "Vai ser preciso um monta-cargas para o maior requeijão do mundo"

Oliveira do Hospital, na recente Feira do Queijo, também fez um requeijão com um peso que rondava os 70 quilos. Mas Carlos Pacheco, de 64 anos, sonha ir mais longe, com um requeijão com mais de 80 quilos que vão caber num tradicional cesto de verga fina, o açafate, também ele feito à mão com 95 cm de diâmetro e de propósito para o maior do mundo.

“O requeijão antigamente até se dava aos porquinhos e era o jantar de muita gente, com pão migado no soro”, recorda Carlos Pacheco.

Mas a verdade é que o tamanho é o que menos importa. Para o presidente da Junta de Vila Franca da Serra, impulsionador da iniciativa, a ideia não é “entrar em competições com ninguém, queremos é promover o melhor da nossa região, alertar as pessoas que não podem só viver nas grandes cidades”.

A Renascença esteve no local e falou com a queijeira Rosa Coelho, de 44 anos, que enfrenta com vontade e sem medos os mil litros de soro de leite de ovelha necessários para fazer o Maior Requeijão do Mundo.

Soro do leite da ovelha bordaleira e sal, poucos ingredientes e um sonho gigante: ser o maior do mundo. O requeijão de grandes dimensões não é para ficar numa vitrine. “É para ser comido com açúcar e canela ou mel, todos vão poder saborear, e quem quiser, pode levar para casa, e com um donativo, se quiserem, que reverte a favor do lar de Vila Franca. Mas o requeijão tem que ser comido, tem que desaparecer de Vila Franca da Serra”, assume Carlos Pacheco.

Vila Franca da Serra prepara o maior requeijão do mundo já a olhar para o futuro. É que o requeijão pede doce de abóbora. “Se conseguimos fazer um requeijão com mais de 80 quilos, não conseguirei fazer um frasco ou vasilha com 30 ou 40 quilos de doce? Eu consigo fazê-lo”, garante Carlos Pacheco.

A freguesia de Vila Franca da Serra quer entrar para o Livro dos Recordes do Guinness com a confeção do maior requeijão do mundo com leite de ovelha Serra da Estrela. A iniciativa está agendada para domingo, dia 14, pelas 15h30, no âmbito do programa da Feira Franca e Sabores da Nossa Terra, promovida pela Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra (concelho de Gouveia).