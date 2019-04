“Por um país com bom ar”. Portugal pioneiro a comemorar Dia Nacional do Ar

Portugal é o primeiro país a adotar o Dia Nacional do Ar, que se assinala nesta sexta-feira, dia 12 de abril. A iniciativa apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) marca o início da campanha “Por um país com bom ar”, que pretende tratar de questões da poluição do ar.

"O grande poluente urbano vem dos tubos de escape", salientou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, advogando que "andar a pé e utilizar ao máximo o transporte coletivo" são comportamentos que podem evitar os impactos da poluição na saúde de todos, sobretudo, no que toca às doenças respiratórias.

Segundo o ambientalista Francisco Ferreira, da associação Zero (uma das parceiras no projeto), nos centros do Porto e Lisboa a qualidade do ar “ainda é má”. Os índices ultrapassam 50% dos limites anuais de poluentes.

A campanha “Por um país com bom ar” defende o uso de mobilidade elétrica, o alargamento das restrições à circulação de carros poluentes e mais antigos e a criação de “zonas de zero emissões”, onde só se possa andar a pé ou com veículos elétricos.

Rui Nabeiro, Cuca Roseta, Rui Veloso, Naíde Gomes, Joaquim de Almeida, André Sardet são algumas das personalidades que se associam a esta campanha enquanto embaixadores.