Inácio renova com o Desportivo das Aves até 2022

O Desportivo das Aves anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador Augusto Inácio por mais três temporadas, até 2022.

O técnico chegou ao clube em janeiro, após a saída de José Mota do cargo, e os bons resultados desportivos valeram a renovação de contrato. Inácio tinha inicialmente assinado um contrato até ao final da presente temporada, com apenas mais uma de opção.

Em conferência de imprensa, na qual Inácio assinou o novo contrato em direto, acompanhado por Wei Zhao, presidente da SAD, Inácio explicou que é uma renovação a pensar no futuro o clube:

"Assinámos o contrato, achamos que era o momento certo para o fazer. É uma aposta na continuidade, no futuro do clube. Queremos que nas próximas épocas o Aves faça campeonatos mais tranquilos, e não passe o que está a passar agora. Há algumas coisas a melhorar estruturalmente e físicamente, e vamos trabalhar nisso, com tempo", disse.

O último cargo de Augusto Inácio foi no Sporting, na posição de diretor geral para o futebol, mas rescindiu quando Frederico Varandas assumiu a presidência do clube leonino. Antes, orientou o Zamalek, do Egito, e o Moreirense, onde conquistou uma Taça da Liga, em 2016/17.

O maior feito de Inácio como treinador foi na temporada 1999/00, quando venceu o título de campeão nacional com o Sporting. Foi o último técnico português a conseguir fazê-lo com o emblema de Alvalade. Inácio venceu ainda uma II Liga, ao serviço do Beira-Mar em 2005/06.

Desde que chegou ao Aves, em onze jogos disputados, Inácio venceu cinco, empatou três e perdeu três jogos, resultados que valeram a subida ao 12º posto da I Liga, com 30 pontos somados, mas apenas três pontos a cima da linha de água. Na próxima jornada, o Aves recebe o Sporting, no sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.