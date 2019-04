Augusto Inácio anuncia alteração tática contra o Sporting

Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, reconhece a grande dificuldade da partida contra o Sporting, na próxima jornada do campeonato, devido ao momento positivo da equipa de Marcel Keizer. Em conferência de imprensa, Inácio anuncia que terá de mudar o sistema tático, face às ausências na equipa:

"Vamos ter uma surpresa, não podemos jogar num só sistema. O Mama Baldé não pode jogar, por ser emprestado pelo Sporting, e o Vítor Costa está castigado. Teremos de mudar algumas coisas. Vamos tentar defender bem e apanhar o adversário no contra-golpe", começou por dizer.

Apesar da alteração na estrutura da equipa, Inácio quer conquistar pontos contra o Sporting. "Três era o ideal, um já não é mau, mas não conquistar nada seria muito mau para nós".

Inácio atribui o favoritismo à equipa leonina, que se desloca até à Vila das Aves num bom momento de forma, e diz que a equipa está muito preparada taticamente:

"O Sporting está a passar por uma fase muito boa. Temos apanhado sempre os grandes nas suas melhores fases. Também estamos num grande momento, e o nosso intuito vai ser roubar pontos, queremos fazer das tripas coração, e temos o jogo muito bem preparado taticamente. Mas é óbvio que o favoritismo cai para o lado do Sporting", disse.

O Desportivo das Aves anunciou também a renovação de contrato com Augusto Inácio por mais três temporadas, até 2022. O experiente treinador português, que chegou ao clube em janeiro, após saída de José Mota, tinha apenas contrato até ao final da época, com mais uma de opção.

Desde que chegou ao Aves, em onze jogos disputados, Inácio venceu cinco, empatou três e perdeu três jogos, resultados que valeram a subida ao 12º posto da I Liga, com 30 pontos somados, mas apenas três pontos a cima da linha de água. Na próxima jornada, o Aves recebe o Sporting, no sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt