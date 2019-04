A arte de Mandela na terra que conquistou a paz em Portugal

“House of Mandela Art” é o título da mostra que se apresenta pela primeira vez em Portugal e pela segunda vez na Europa, dando a conhecer algumas das criações do histórico líder sul-africano, datadas de 2001 a 2005.

A exposição chega ao Alentejo através de Mitch Webber e da sua mulher Vicki, ele sul-africano, ela escocesa, ambos proprietários de um alojamento local na vila alentejana e com conhecimentos na Fundação House of Mandela Art. “É um grande dia para nós”, disse Webber na inauguração.

Aproveitar a aliança entre o legado de Nelson Mandela e a História de Evoramonte foi o que moveu o casal, cuja ideia foi de imediato acolhida por outros parceiros.

“Esta exposição, mais do que uma mostra dos ensinamentos que Nelson Mandela nos deixou sobre a união do seu povo, representa a união de um conjunto de pessoas, de empresas e de instituições em torno de um denominador comum: promover o desenvolvimento sustentado de Evoramonte, através da cultura e das artes”, salientou, na abertura do evento, o presidente da junta de freguesia, António Ganhão Serrano.

Por sua vez, o presidente da câmara municipal de Estremoz, Francisco Ramos, aludiu ao castelo como sendo “o local onde foi dado um grande passo para a humanidade com a celebração de um acordo de paz”. O autarca enfatizou ainda o percurso de Mandela cuja “atitude perante a vida e perante os outros, imortalizou-o, e a imortalidade só está ao alcance de grandes homens”.

De visita à exposição, a embaixadora da África do Sul em Portugal relatou alguns dos episódios mais marcantes na vida de Mandela e recordou as celebrações dos 100 anos do homem que lutou contra o Apartheid, comemorados em 2018.

Mmmokwena Gaoretelelwe disse estar “feliz” por poder associar-se a uma iniciativa que dá a conhecer o lado menos público do Presidente reconhecido como figura internacional, laureado com o Nobel da Paz, aqui na sua versão de artista..

“Estes simples desenhos têm um grande significado pois expressam e representam a história de um dos maiores lutadores da humanidade contra a opressão e o Apartheid. A vitória e a liderança sobre um sistema que mudou o curso da História”, referiu a embaixadora, que lembrou ainda uma das citações mais reconhecidas do líder sul-africano: “It always seems impossible until it's done” ("Parece sempre impossível até ser feito", numa tradução livre)

Onde e o que pode ver?

A exposição é composta por duas séries de desenhos e pinturas - a Série Luta e a Série Ilha Robben. Quem visitar a mostra vai poder, também, conhecer vários espaços da localidade, escolhidos para receber estas 36 imagens, algumas assinadas, da coleção da Fundação House of Mandela Art: a Torre/Paço, no castelo, a galeria de arte Silveirinha, no primeiro piso dos antigos Paços do Concelho, a loja de artesanato Celeiro Comum, as instalações da empresa de animação turística e cultural Andar a Monte, e o alojamento local The Place at Evoramonte.