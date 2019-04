Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo do título da Juventus, garantiu o treinador Massimiliano Allegri em conferência de imprensa. O avançado português vai descanar contra a SPAL, jogo em que a "Vecchia Signora" apenas precisa de um empate para vencer o oitavo campeonato consecutivo.

O avançado português regressou de lesão frente ao Ajax, depois de ter falhado duas semanas de competição, devido a uma lesão muscular contraída numa partida da seleção portuguesa. Allegri diz que não quer arriscar a sobreutilização de CR7:

"O Cristiano voltou de uma lesão que o afastou durante duas semanas e não faria qualquer sentido voltar a colocá-lo a jogar apenas três dias depois", disse o técnico italiano.

Ronaldo verá do banco o jogo contra a SPAL, 16º classificado da Serie A. A Juventus apenas precisa de um ponto para conquistar o título. Apesar da provável conquista, Allegri diz que as celebrações ficarão apenas para depois do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, contra o Ajax, na próxima terça-feira: "Só precisamos de um ou três pontos para vencer o título, mas a celebração ficará só para depois do Ajax".

Cristiano Ronaldo foi titular contra o Ajax, em Amesterdão, na quarta-feira, e apontou o único golo da Juventus no empate a uma bola. O português, de 34 anos, chegou à Juve no último verão, a troco de 105 milhões de euros, e leva 25 golos em 37 jogos disputados.

O jogo entre a SPAL e Juventus está marcado para este sábado, às 14h00.