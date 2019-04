João Félix eleito melhor jogador da semana da Liga Europa

João Félix foi eleito o melhor jogador da semana da Liga Europa, após uma noite de sonho contra o Eintracht Frankfurt, na primeira mão dos quartos de final da prova.

O jovem avançado de 19 anos apontou o seu primeiro "hat-trick" da carreira, e assinou ainda uma assistência na vitória encarnada por 4-2, exibição que lhe valeu o galardão, entregue pela UEFA.

Félix já tinha sido incluído no onze ideal da semana da Liga Europa, para além de Rúben Dias e também Gedson Fernandes. O Arsenal é o clube que mais jogadores na equipa da semana, com Petr Cech, Maitland-Niles, Sokratis e Aaron Ramsey.

Para além dos três jogadores do Benfica, o onze ideal conta ainda com mais dois portugueses: Gonçalo Paciência, que marcou pelo Eintracht no Estádio da Luz, e Gonçalo Guedes, que marcou dois golos pelo Valência ao Villarreal.