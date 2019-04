Klopp eleito melhor treinador do mês da Premier League

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi eleito o melhor treinador do mês de março da Premier League. Marco Silva, técnico português do Everton, estava entre os cinco nomeados para o galardão.

Os "reds", adversários do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, não perderam qualquer jogo durante o mês. A equipa de Klopp empatou em casa do rival Everton, e venceu o Burnley, Fulham e Tottenham.

Esta é a terceira vez que Klopp vence o prémio de melhor treinador do mês da Premier League, escolhido através de votação pública no site da prova, combinado com os votos de um painel de especialistas.

O treinador português Marco Silva estava também nomeado para o prémio, depois de um mês de recuperação para os "toffees". A equipa de Marco Silva e André Gomes arrancou março com um empate frente ao Liverpool, seguido de uma derrota no terreno do Newcastle. Antes da pausa internacional, o Everton venceu o Chelsea por 2-0. No final do mês, voltaram a vencer por 2-0, no terreno do West Ham.

Para além do vencedor Jurgen Klopp, e de Marco Silva, os outros nomeados para o prémio eram Pep Guardiola (Manchester City), Ralph Hasenhuttl (Southampton) e Brendan Rodgers (Leicester City).