Mais uma baixa na sequência de nomeações de familiares para o Governo

Houve uma terceira demissão no Governo esta sexta-feira na sequência do chamado "Familygate".



Depois da demissão do secretário de Estado do Ambiente, na sequência da renúncia de um primo que Carlos Martins tinha nomeado como seu adjunto, desta vez é João Ruivo que apresenta demissão ao cargo de técnico especialista na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.

O pedido foi apresentado pelo próprio alegando "motivos pessoais", avançou fonte do Governo à Renascença.

Ruivo, também vereador sem pelouro na Câmara de Cascais, pelo PS, desde 2017, é marido da atual secretária de Estado da Cultura.

A sua exoneração do cargo já foi publicada em Diário da República.

[Notícia corrigida]