Sandro quer "um dia muito bom" para conquistar pontos no Estádio da Luz

Sandro Mendes, treinador do Vitória de Setúbal, reconhece a dificuldade da próxima jornada, no Estádio da Luz, frente ao Benfica, mas diz que a sua equipa quer deixar uma boa imagem para honrar a camisola do clube. Em conferência de imprensa, o técnico fez a antevisão da partida contra o líder do campeonato:

"Todos no grupo sabem que vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipa excelente, que vai em primeiro lugar. Vai ser um ambiente de casa cheia, mas são estes os jogos que os jogadores gostam de jogar. Todas as semanas tentamos os três pontos, mas com a humilade de saber quem vamos defrontar. Precisamos de ter um dia muito bom para conquistar um bom resultado, que é trazer pontos do Estádio da Luz", começou por dizer o treinador sadino.

Apesar de "todos estarem à espera que o Vitória perca no Estádio da Luz", Sandro diz que a equipa lutará para deixar uma boa imagem, e recorda que o Vitória vem de duas importantes vitórias consecutivas.

"São duas vitórias consecutivas e que deram ânimo à equipa. A confiança está maior, mas não esperamos um jogo fácil. Temos de acreditar, senão nem valeria a pena ir a jogo. Temos uma camisola e um símbolo para defender e queremos deixar uma boa imagem no Estádio da Luz", adicionou.

Parabéns ao Benfica

Sandro foi ainda questionado sobre a vitória do Benfica frente ao Eintracht Frankfurt, por 4-2, a contar para os quartos de final da Liga Europa. O técnico do Vitória de Setúbal congratulou a equipa de Bruno Lage por uma vitória importante para o futebol português, e não individualizou em relação à exibição de João Félix, que apontou um "hat-trick":

"Quero dar os parabéns ao Benfica, pelo bem do futebol português. O Benfica tem uma equipa com muitas soluções e não podemos estar preocupados só com um jogador. É um plantel muito equilibrado, que vale pelo seu todo, e no qual as individualidades se destacam", rematou.

O Benfica-Vitória de Setúbal está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo a contar para a 29ª jornada da I Liga. As águias lideram o campeonato com 69 pontos. O emblema sadino continua na luta pela manutenção, em 11º lugar, com 31 pontos, quatro a cima da linha de água. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.