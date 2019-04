Folha: "Vem aí um candidato e não pode falhar"

António Folha está preparado para uma batalha dura frente a um FC Porto que vai a Portimão sem margem de erro, na luta pelo título. O treinador do algarvios está a par da realidade portista, mas sublinha que a sua preocupação está centrada nos problemas da sua equipa, que procura fugir, em definitivo, da zona de perigo.

"Vem aí um candidato e não pode falhar. O Portimonense ainda tem alguns pontos de distância [para a zona de descida], mas queremos resolver rapidamente os nossos problemas, que são os que me preocupam. Queremos fazer um jogo competente para ganhar pontos, sabendo que o Porto vem aqui na máxima força para tentar não tropeçar aqui", disse Folha, em conferência de imprensa.

O técnico acaba por lançar um pouco mais de pressão para o adversário, ao lembrar que "estamos a seis jogos do final e será difícil recuperar de qualquer tropeção".

Benfica, Sporting e Braga como exemplos

Folha não tem dúvidas de que o Porto vai a Portimão "com respeito" e consciente do obstáculo que tem pela frente. Se mais não for pelos exemplos que tem desta temporada. Benfica, Sporting e Sporting de Braga não conseguiram vencer no Algarve e só os minhotos de lá saíram com pontos.

"Vêm aqui com respeito, até porque outras equipas muito boas passaram aqui um mau bocado. Temos sido muito competentes aqui em casa", reconheceu, admitindo que a equipa terá alguma cautelas adicionais, mas sem alterar a sua filosofia.

"Andamos a trabalhar um ano na nossa filosofia e não faz sentido mudar porque vamos defrontar um grande. Faz sentido, sim, termos algumas cautelas, porque se não as tivermos com equipas como esta vamos passar mal .Não vamos ter medo de perder", assegura.



O Porto vem de um jogo em Liverpool e tem já outro na próxima semana, para decidir quem passa às meias-finais da Liga dos Campeões. Folha não acredita que a equipa de Sérgio Conceição irá ser prejudicada pelo cansaço. O treinador considera que "quando estamos a lutar por um título, mesmo havendo alguma fadiga, ela não via dizer nada". "A fadiga acumula-se quando não estamos a lutar por nada", concluiu.

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Portimonense, 10º classificado da I Liga, com cinco pontos de vantagem sobre a zona de despromoção, recebe o FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 69 pontos do Benfica, líder da prova. O jogo, marcado para as 18h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.