Voos retomados no aeroporto de Lisboa após encerramento de pista

Uma pista do aeroporto de Lisboa esteve encerrada esta sexta-feira durante mais de uma hora.

Segundo fonte da ANA - Aeroportos à Renascença, foram detetados restos de pneus na pista, o que levou ao seu encerramento por motivos de segurança.

Entre as 11h57 e as 13h11, nenhum avião aterrou ou descolou do aeroporto Humberto Delgado, o que forçou ao desvio de um total de oito voos.

Durante esse tempo, a pista foi objeto de limpeza e inspeção, indicou a mesma fonte.