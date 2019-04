Depois da CUF, hospitais da Luz retomam acordo para atendimento a militares

O Grupo Luz Saúde anunciou esta sexta-feira que vai manter em vigor o acordo para atendimento aos militares, depois de, em fevereiro, ter avançado que pretendia deixar de prestar os serviços ao abrigo das convenções celebradas com o subsistema Assistência na Doença aos Militares (ADM) a partir de 15 de abril.

Em comunicado enviado à Renascença, o grupo privado explica que decidiu manter a convenção face à vontade manifestada pelo ministro da Defesa em resolver a situação através do "estabelecimento de um plano para a regularização de dívidas, assim como o compromisso assumido hoje pela direção do IASFA (Instituto de Acção Social das Forças Armadas) em articulação com a tutela, de apresentação deste plano em meados do próximo mês de maio".

Recorde-se que na base do anúncio, em fevereiro, de que pretendia suspender os acordos com a ADM estava o atraso dos pagamentos e dívida acumulada pelo IASFA.

O Grupo Luz Saúde informa agora que os beneficiários do IASFA podem continuar a recorrer à rede de hospitais e clínicas da Luz ao abrigo do regime convencionado e proceder a marcações sem qualquer constrangimento, incluindo para datas posteriores ao próximo dia 15 de abril.